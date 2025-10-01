Ирина Долгачева возглавила департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Директором департамента по спорту и молодежной политике Тюмени назначена Ирина Долгачева. Она является мастером спорта России по гребному слалому, неоднократным победителем и призёром чемпионатов России, а также международных соревнований, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Ирина Долгачева в 2005 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Физическая культура и спорт" со специализацией "Менеджмент в физической культуре и спорте". Начинала карьеру с должности педагога дополнительного образования, затем работала спортсменом-инструктором, директором СДЮСШОР № 4, руководителем Центра физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района, а последние три года занимала пост главы Червишевского муниципального образования. Общий трудовой стаж - 24 года.

Она также отмечена наградами Тюменской области и органов местного самоуправления, имеет ведомственную медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Дмитрий Фабричников остался в команде и возглавил спортивную школу № 1, что обеспечит преемственность и стабильность в управлении.

"Ставлю перед новым составом задачи по активному взаимодействию с федерациями и увеличению присутствия наших школ на городских спортивных площадках. Уверен, что с таким профессиональным руководством сфера спорта и молодежной политики выйдет на новый уровень развития", - отметил Максим Афанасьев.