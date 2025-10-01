  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

Ирина Долгачева возглавила департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Общество, 19:45 13 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Директором департамента по спорту и молодежной политике Тюмени назначена Ирина Долгачева. Она является мастером спорта России по гребному слалому, неоднократным победителем и призёром чемпионатов России, а также международных соревнований, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Ирина Долгачева в 2005 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Физическая культура и спорт" со специализацией "Менеджмент в физической культуре и спорте". Начинала карьеру с должности педагога дополнительного образования, затем работала спортсменом-инструктором, директором СДЮСШОР № 4, руководителем Центра физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района, а последние три года занимала пост главы Червишевского муниципального образования. Общий трудовой стаж - 24 года.

Она также отмечена наградами Тюменской области и органов местного самоуправления, имеет ведомственную медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Дмитрий Фабричников остался в команде и возглавил спортивную школу № 1, что обеспечит преемственность и стабильность в управлении.

"Ставлю перед новым составом задачи по активному взаимодействию с федерациями и увеличению присутствия наших школ на городских спортивных площадках. Уверен, что с таким профессиональным руководством сфера спорта и молодежной политики выйдет на новый уровень развития", - отметил Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# администрация Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 13.10.2025Тюменские ветераны СВО вошли в топ-20 лучших стрелков страны
20:07 13.10.2025Карантин по бешенству животных ввели в селе Окунево Бердюжского округа
19:45 13.10.2025Ирина Долгачева возглавила департамент по спорту и молодежной политике Тюмени
19:23 13.10.2025На маршруте № 45 в Тюмени появился автобус большого класса вместимости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора