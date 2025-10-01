  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение на ЛПДС "Южный Балык" в ХМАО-Югре

Общество, 18:26 13 октября 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Цель – проверка готовности персонала ЛПДС и подразделений Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре к тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации чрезвычайной ситуации, совершенствование практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами на пожаре, а также отработка взаимодействия пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками объекта и специальными службами.

По легенде учений, в результате внешнего воздействия произошел взрыв газовоздушной смеси внутри резервуара с последующим горением нефти. Возникла угроза распространения "пожара" на соседние емкости. Оператор диспетчерского пункта незамедлительно провел оповещение оперативных служб, руководства и персонала станции. Работники, незадействованные в ликвидации условной нештатной ситуации, были эвакуированы с территории станции.

На место в расчетное время прибыли объектовая пожарная команда ЛПДС, огнеборцы 126-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольная пожарная дружина (ДПД) АО "Транснефть – Сибирь" – всего 14человек и 4 единицы пожарной техники. Создан оперативный штаб тушения пожара.

Участники тренировочного мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Тушение резервуара осуществлялось комбинированным способом по всей площади сооружения: условная подача пены через переносные лафетные стволы с использованием пожарного пеноподъемника. При помощи переносных лафетных стволов выполнялось интенсивное охлаждение соседних конструкций.

Комиссия высоко оценила оперативность и четкую координацию действий персонала ЛПДС "Южный Балык", личного состава 126-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона, участников ДПД, отметив навыки принятия оперативных решений на высоком профессиональном уровне, уверенных действий в сложной обстановке в условиях ограниченного времени.

Проведение совместных учебно-тренировочных занятий с работниками и спецслужбами по тушению условных пожаров на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь" позволяет своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Транснефть - Сибирь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 13.10.2025Тюменские ветераны СВО вошли в топ-20 лучших стрелков страны
20:07 13.10.2025Карантин по бешенству животных ввели в селе Окунево Бердюжского округа
19:45 13.10.2025Ирина Долгачева возглавила департамент по спорту и молодежной политике Тюмени
19:23 13.10.2025На маршруте № 45 в Тюмени появился автобус большого класса вместимости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора