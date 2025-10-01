АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение на ЛПДС "Южный Балык" в ХМАО-Югре

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Цель – проверка готовности персонала ЛПДС и подразделений Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре к тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации чрезвычайной ситуации, совершенствование практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами на пожаре, а также отработка взаимодействия пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками объекта и специальными службами.

По легенде учений, в результате внешнего воздействия произошел взрыв газовоздушной смеси внутри резервуара с последующим горением нефти. Возникла угроза распространения "пожара" на соседние емкости. Оператор диспетчерского пункта незамедлительно провел оповещение оперативных служб, руководства и персонала станции. Работники, незадействованные в ликвидации условной нештатной ситуации, были эвакуированы с территории станции.

На место в расчетное время прибыли объектовая пожарная команда ЛПДС, огнеборцы 126-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольная пожарная дружина (ДПД) АО "Транснефть – Сибирь" – всего 14человек и 4 единицы пожарной техники. Создан оперативный штаб тушения пожара.

Участники тренировочного мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Тушение резервуара осуществлялось комбинированным способом по всей площади сооружения: условная подача пены через переносные лафетные стволы с использованием пожарного пеноподъемника. При помощи переносных лафетных стволов выполнялось интенсивное охлаждение соседних конструкций.

Комиссия высоко оценила оперативность и четкую координацию действий персонала ЛПДС "Южный Балык", личного состава 126-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона, участников ДПД, отметив навыки принятия оперативных решений на высоком профессиональном уровне, уверенных действий в сложной обстановке в условиях ограниченного времени.

Проведение совместных учебно-тренировочных занятий с работниками и спецслужбами по тушению условных пожаров на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь" позволяет своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.