Тюменские ветераны СВО вошли в топ-20 лучших стрелков страны

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре ветерана СВО представили Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. По итогам состязаний Николай Ларков, Глеб Войтюк, Алексей Китов и Дмитрий Логинов вошли в двадцатку лучших, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Соревнования "Герои нашего времени" проходили в Улан-Удэ. За победу боролись 80 участников спецоперации из 35 регионов. Им предстояло показать свое мастерство в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета.

"Эти соревнования – не просто борьба за баллы, это место встречи боевых товарищей со всей России. Такие события дают мощный заряд энергии и показывают, что жизнь продолжается – впереди нас ждут новые свершения", - отметил Николай Ларков.

После соревнований ветераны продолжат тренировки в тюменском центре "Алый парус" и других центрах спортивной подготовки в своих муниципалитетах.