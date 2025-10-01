Тюменский двор претендует на победу в III Всероссийском конкурсе "Лучший дом. Лучший двор"

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Многоквартирный дом с памятником кондуктору в Тюмени на ул. Котовского, 52 борется за победу во всероссийском конкурсе, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Дом был построен в 1964 году. В начале 2020-х по программе капитального ремонта восстановлен фасад здания, отремонтированы инженерные сети. Особой гордостью для 124 жителей дома стал благоустроенный двор.

"Проделана огромная работа: проложены новые проезды, оформлены тротуары, по периметру детской площадки установлено ограждение. На территории установлена детская площадка с травмобезопасным покрытием и оригинальными МАФами: паутинка, качели-гнездо, канатная карусель, воркаут-зона. Строителям удалось сохранить зеленый уголок, что исторически сложился, благодаря чему в солнечные дни кроны высоких деревьев создают естественную тень и прохладу", - отметили в эссе конкурсанта представители УК.

Тюменский дворик претендует на победу в III Всероссийском конкурсе "Лучший дом. Лучший двор". Заявки от активных жителей принимают до 15 ноября. Народное голосование стартует 15 октября.

Жители Тюменской области могут заявить свой дом к участию в одной из номинаций: "Лучший двор"; "Лучший подъезд"; "Самый дружный дом"; "Самый энергоэффективный дом"; "Молодые руки района".

Заявку нужно направить на портал конкурса. Проголосовать за понравившегося кандидата можно, отфильтровав заявки по региону.