Уральский округ Росгвардии награжден орденом Жукова

Общество, 19:08 14 октября 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Уральский округ Росгвардии награжден орденом Жукова. Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге 14 октября – в день 45-летия образования округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В мероприятии приняли участие начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Герой России генерал-полковник Сергей Бойко, заместитель полпреда президента РФ в УФО Александр Калиберда, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Владимир Макеев.

Герой России генерал-полковник Сергей Бойко вручил удостоверение к ордену Жукова генерал-лейтенанту Владимиру Макееву и прикрепил государственную награду к полотнищу флага войск национальной гвардии РФ.

Также Герой России вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам Росгвардии.

Завершилось мероприятие выставкой образцов современной военной техники, вооружения и экипировки, используемых подразделениями Росгвардии.

К памятнику военнослужащим и сотрудникам округа, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, участники возложили цветы.

