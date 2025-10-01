Уральский округ Росгвардии награжден орденом Жукова
Уральский округ Росгвардии награжден орденом Жукова. Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге 14 октября – в день 45-летия образования округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В мероприятии приняли участие начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Герой России генерал-полковник Сергей Бойко, заместитель полпреда президента РФ в УФО Александр Калиберда, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Владимир Макеев.
Герой России генерал-полковник Сергей Бойко вручил удостоверение к ордену Жукова генерал-лейтенанту Владимиру Макееву и прикрепил государственную награду к полотнищу флага войск национальной гвардии РФ.
Также Герой России вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам Росгвардии.
Завершилось мероприятие выставкой образцов современной военной техники, вооружения и экипировки, используемых подразделениями Росгвардии.
К памятнику военнослужащим и сотрудникам округа, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, участники возложили цветы.