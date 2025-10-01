  • 15 октября 202515.10.2025среда
Более 1,7 млн тонн зерновых собрали аграрии в Тюменской области

12:14 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 764 тыс. 800 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии в Тюменской области. Всего обмолочено 595 тыс. 300 гектаров, урожайность составила 30 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Также обмолочено 44 тыс. 800 гектаров технических культур. Хозяйства региона собрали 87 тыс. 500 тонн с урожайностью 20 центнеров с гектара.

Картофеля собрали 206 тыс. 831 тонну с урожайностью 330 центнеров с гектара. Овощей открытого грунта собрано 44 тыс. 849 тонн с урожайностью 504 центнера с гектара.

Аграрии региона выполнили осеннюю обработку почвы на площади 453 тыс. гектаров.

