Более 1,7 млн тонн зерновых собрали аграрии в Тюменской области
1 млн 764 тыс. 800 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии в Тюменской области. Всего обмолочено 595 тыс. 300 гектаров, урожайность составила 30 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.
Также обмолочено 44 тыс. 800 гектаров технических культур. Хозяйства региона собрали 87 тыс. 500 тонн с урожайностью 20 центнеров с гектара.
Картофеля собрали 206 тыс. 831 тонну с урожайностью 330 центнеров с гектара. Овощей открытого грунта собрано 44 тыс. 849 тонн с урожайностью 504 центнера с гектара.
Аграрии региона выполнили осеннюю обработку почвы на площади 453 тыс. гектаров.