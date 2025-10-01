Житель Тюмени нашел работу и погасил долги по алиментам, испугавшись уголовного дела

30-летний житель Тюмени погасил задолженность по алиментам, которые не платил на содержание своего сына с апреля 2025 года. 400 тыс. рублей нашел, когда узнал, что ему грозит уголовное дело, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

Долг он накопил после увольнения с работы. Отработав обязательные часы по административному наказанию, давать деньги на содержание сына не начал.

Лишь когда дознаватель возбудила уголовное дело по статье за неуплату алиментов на содержание детей, должник начал предпринимать меры. Он уплатил всю начисленную сумму и устроился на работу.