Современный аппарат для выделения ДНК поступил в тюменское медучреждение

Общество, 16:05 15 октября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автоматический комплекс COLIBRI для выделения и очистки ДНК поступил в Тюменское бюро судебно-медицинской экспертизы.

С появление современного оборудования минимизирован человеческий фактор и исключен риск контаминации образцов. Кроме того, сократилось время проведения исследования и повысилась точность результатов, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Новый отечественный комплекс COLIBRI выгодно отличается от зарубежных аналогов. Он дает возможность обработки 96 образцов одновременно, использования отечественных реагентов, снижения себестоимости анализов.

"В данный момент времени мы используем COLIBRI для выделения ДНК из костей. Это наиболее трудоёмкий процесс. И вот сейчас мы его автоматизировали", — отметила заведующая отделением Наталья Михайлова.

# медицинское оборудование

