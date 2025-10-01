В Уральском федеральном округе продолжается подготовка к зимнему сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К зимнему сезону готовятся дорожники в Уральском федеральном округе. Подготовке подрядчиков, их оснащенности уделяется усиленное внимание, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

"До 15 октября все подрядные организации, задействованные в зимнем содержании федеральных трасс, должны будут представить в наличии порядка 550 единиц дорожной техники, включая КДМ, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, машины прикрытия и более 270 тысяч тонн противогололедных материалов", - отметил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Евгений Куркин.

На федеральных трассах УФО установлены 297 видеокамер, работает 64 метеостанции, 53 табло и 15 знаков переменной информации для информирования пользователей дорог, 68 пунктов учета интенсивности движения.

В оперативном управлении учреждения находится 2 тыс. 300 км дорог федерального значения.