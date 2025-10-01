Прожиточный минимум в Тюменской области в 2026 году составит 18 939 рублей
Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2026 году составит 18 тыс. 939 рублей, сообщает информационный центр правительства региона.
Соответствующее постановление принято региональным правительством.
Прожиточный минимум для для трудоспособного населения установлен в размере 20 тыс. 644 рубля, для пенсионеров – 16 тыс. 288 рублей, для детей – 18 тыс. 371 рубль.
Величина прожиточного минимума установлена в соответствии с федеральным законодательством.
Постановление правительства Тюменской области "Об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год" вступит в силу с 1 января 2026 года. Оно будет действовать по 31 декабря 2026 года.