  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова завершили в Тюмени

Общество, 20:04 15 октября 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова, необходимой как жителям областного центра, так и Тюменского округа, завершено в Тюмени.

Движение по улице открыто накануне Дня работников дорожного хозяйства.

Работы велись с начала 2024 года. Параллельно с этой улицей шло капитальное строительство дорог, уходящих вглубь жилого района, – Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Деньги на возведение объектов выделили в рамках федеральной программы "Стимул" ( Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

Контроль за ходом строительства обеспечивало подведомственное Минстрою России ФБУ "РосСтройКонтроль".

﻿

“За два года район Тюменской слободы прирос тремя километрами качественного асфальта на проезжей части. Появились удобные тротуары, парковочные места, велосипедные дорожки, наружное освещение, обустроены посадочные площадки. Возведение дорог было увязано со строительством многоэтажной застройки. В перспективе ещё 315 гектаров площади будет освоено, и в дальнейшем под эти нужды также будут проектироваться и строиться удобные и комфортные дороги”, – написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Улица Фармана Салманова упирается во временную дорогу, которая относится к Тюменскому округу. Сейчас со стороны администрации района ведутся работы по установке дорожных знаков и других элементов для организации дорожного движения по ней. Открыть там проезд планируют в пятницу.

“Дорожники проделали огромную работу. К тому же улица Фармана Салманова сдана на месяц раньше срока”, – заключил мэр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дороги , дорожное строительство , Максим Афанасьев , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 15.10.2025Тюменцам расскажут, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив
20:12 15.10.2025Дополнительные меры поддержки военнослужащих рассмотрели в Госдуме
20:04 15.10.2025Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова завершили в Тюмени
19:03 15.10.2025Роман Чуйко отмечает высокую вовлеченность участников проекта “Боевой кадровый резерв”

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора