Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова завершили в Тюмени

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова, необходимой как жителям областного центра, так и Тюменского округа, завершено в Тюмени.

Движение по улице открыто накануне Дня работников дорожного хозяйства.

Работы велись с начала 2024 года. Параллельно с этой улицей шло капитальное строительство дорог, уходящих вглубь жилого района, – Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Деньги на возведение объектов выделили в рамках федеральной программы "Стимул" ( Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

Контроль за ходом строительства обеспечивало подведомственное Минстрою России ФБУ "РосСтройКонтроль".

“За два года район Тюменской слободы прирос тремя километрами качественного асфальта на проезжей части. Появились удобные тротуары, парковочные места, велосипедные дорожки, наружное освещение, обустроены посадочные площадки. Возведение дорог было увязано со строительством многоэтажной застройки. В перспективе ещё 315 гектаров площади будет освоено, и в дальнейшем под эти нужды также будут проектироваться и строиться удобные и комфортные дороги”, – написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Улица Фармана Салманова упирается во временную дорогу, которая относится к Тюменскому округу. Сейчас со стороны администрации района ведутся работы по установке дорожных знаков и других элементов для организации дорожного движения по ней. Открыть там проезд планируют в пятницу.

“Дорожники проделали огромную работу. К тому же улица Фармана Салманова сдана на месяц раньше срока”, – заключил мэр.