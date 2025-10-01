  • 16 октября 202516.10.2025четверг
98 улиц отремонтировали в Тюменском округе в 2025 году

Общество, 12:42 16 октября 2025

Telegram-канал Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал Ольги Зиминой

98 улиц общей протяженностью более 56 км отремонтировали в Тюменском округе в 2025 году. В список вошли как маленькие переулки, так и центральные улицы в крупных населенных пунктах. Работы велись в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщила в своем Telegram-канале глава муниципалитета Ольга Зимина.

"Дороги в жилом секторе, подъездные пути к школам, детским садам, домам культуры, спорткомплексам и спортплощадкам, учреждениям здравоохранения и объектам туризма — вот такой огромный объем работы выполнили специалисты дорожного хозяйства в 2025 году. В год 80-летия Победы в нормативное состояние привели улицы, названные в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны. Не забыли и о создании комфортного подъезда к памятным местам: обелискам, мемориалам и памятникам", - отметила Ольга Зимина.

﻿

Последним отремонтированным участком стала улица Советская в селе Ембаево. Помимо того, что это самый протяженный участок в этом году, здесь находятся значимые объекты культурного туризма: Ембаевский сельский музей и ансамбль Большой мечети имени Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова.

Накануне Дня дорожника Ольга Зимина поздравила работников отрасли с праздником. Она отметила, что их мастерство, ответственность и трудолюбие делают жизнь земляков комфортнее и безопаснее.

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , ремонт дорог

