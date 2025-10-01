  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Фестиваль современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени в декабре

Общество, 08:21 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени 6 и 7 декабря. В программе арт-маркет, лекции от федеральных и региональных спикеров, мастер-классы от создателей, сообщает ТАРКИ.

Присоединиться к творческому комьюнити события сможет любой. Для участия в арт-маркете и продажи своих работ необходимо заполнить форму на артчоус.рф до 31 октября. Участвовать могут галереи, арт-группы, независимые художники, керамисты, иллюстраторы, скульпторы и дизайнеры из любого города России.

Если есть идея для лекции, нужно написать менеджеру Кате Молчановой, для проведения авторского мастер-класса - менеджеру Альберту Фатыхову.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусство , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 20.10.2025Тюменцев познакомят с ключевым направлением современного творчества
09:24 20.10.2025Автобус № 22 в Тюмени временно поменяет маршрут
09:13 20.10.2025Спекталь о театрах кукол в годы Великой Отечественной войны поставят тюменские библиотекари
08:48 20.10.2025Тюменцам рассказали о программе обучения контрактников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора