Фестиваль современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени 6 и 7 декабря. В программе арт-маркет, лекции от федеральных и региональных спикеров, мастер-классы от создателей, сообщает ТАРКИ.

Присоединиться к творческому комьюнити события сможет любой. Для участия в арт-маркете и продажи своих работ необходимо заполнить форму на артчоус.рф до 31 октября. Участвовать могут галереи, арт-группы, независимые художники, керамисты, иллюстраторы, скульпторы и дизайнеры из любого города России.

Если есть идея для лекции, нужно написать менеджеру Кате Молчановой, для проведения авторского мастер-класса - менеджеру Альберту Фатыхову.

Возрастное ограничение: 16+