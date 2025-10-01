Жительницам Тюменской области рекомендуют посещать маммолога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницы Тюменской области раз в год должны проходить осмотры у маммолога и обращаться в кабинеты раннего выявления заболеваний. Своевременно обнаружить новообразования в молочных железах и обратиться к специалисту поможет самообследование.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Анна Страдчук.

Риск развития рака молочной железы возрастает среди женщин в возрасте от 30 до 69 лет. Это заболевание лидирует в структуре злокачественных новообразований среди представительниц слабого пола. Здесь очень важны ранняя диагностика и самообследование пациенток.

"Рак молочной железы - гормонозависимое заболевание и зачастую доброкачественные образования молочной железы могут скрывать проблемы. Женщины, которые наблюдаются в женских консультациях, не всегда внимательно относятся к этим вопросам. Пропускают осмотры у гинеколога, обследование. Это недопустимо. Мы призываем к ответственности", - добавила Анна Страдчук.

Она подчеркнула, что вся организация медицинской помощи онкологической службы в регионе нацелена именно на раннее выявление наружных локализаций, злокачественных новообразований и других патологий. С 2015 года действуют скрининговые программы, в том числе по выявлению рака кишечника, то есть эндоскопические исследования.

Также в Тюменской области открыто восемь центров амбулаторной онкологической помощи. Они действуют на базе крупных поликлиник и областных больниц. Эти центры позволяют проводить полностью диагностику и даже лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. При этом у людей нет необходимости приезжать в Тюмень. Жители Тобольска, Ишима и районов имеют возможность получать лечение по месту жительства, проходить химиотерапию, наблюдаться врачом-онкологом.

Налажены телемедицинские консультации. Врач-онколог из любого ЦОПА имеет возможность получить профессиональный совет от специалистов МКМЦ "Медицинский город" по любому вопросу, согласовать госпитализацию, тактику ведения пациентов, обсудить сложные диагностические случаи.

Женщины могут провести самообследование в положении стоя либо лежа. Насторожить должны покраснения, уплотнения, выделения из молочных желез. Грудь следует осмотреть внешне, затем прощупать, обращая внимания на состояние подмышечных лимфоузлов. Если что-либо вызвало сомнение, нужно рассказать об этом специалисту.

"Чем раньше заболевание будет выявлено, тем больше шанс излечиться, вести здоровую полноценную жизнь, не получив осложнения. В 2025 году у 73 процентов женщин был выявлен рак молочной железы на ранних стадиях. Заболевание как раз обнаружили в ходе профосмотров, осмотров в кабинетах раннего выявления. Это позволило нам своевременно начать лечение этих пациенток", - отметила Анна Страдчук.

Напомним, во всех медицинских организациях Тюменской области проходит неделя маммологического здоровья. Сюда входит специализированный осмотр врачами-онкологами, терапевтами и гинекологами. Основная цель проведения этой недели заключается в информировании женщин о заболевании и его серьезности.

15 октября во всем мире отмечался День борьбы с раком молочной железы. А октябрь стал месяцем осведомленности и профилактики, кампания получила название "Розовый октябрь".

Инна Пахомова