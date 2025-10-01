Более 5 км тротуаров обновили в Тюмени по муниципальным контрактам

Тротуары общей протяженностью более 5 км обновили в Тюмени в 2025 году в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев, в Центральном административном округе работы провели на участке ул. Планетарная протяженностью 1 тыс. 800 метров. В Восточном округе обновили участок от ул. Варшавской до ул. Родниковой (410 метров), в Ленинском – ул. Ершова от ул. Жуковского до дома № 40 по ул. Мусоргского (1 тыс. 300 метров).

В Калининском округе ремонт тротуаров завершили на участке ул. Паровозная от Московского тракта до ул. Транспортная (350 метров), на участке ул. Рабочая от Союзной до Суворова (340 метров), на ул. Уездная (700 метров) и на ул. Илюшина (150 метров).

"Мы продолжим работу. Совместно с жителями, специалистами управы, депутатами мы уже формируем планы благоустройства территорий на ближайшие три года", - отметил Максим Афанасьев.