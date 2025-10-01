Труженица тыла Елизавета Погадаева отмечает 100-летний юбилей

Труженица тыла Елизавета Степановна Погадаева отмечает столетний юбилей. Имениннице в кругу семьи вручили подарки и поздравительные телеграммы от президента России и губернатора Тюменской области 16 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

Елизавета Степановна родилась 16 октября 1925 года в с. Каменка Тюменского района Тюменской области в крестьянской многодетной семье. Мать работала в Каменском родильном доме, отец — скотником в колхозе "Заветы Ильича" с. Каменка.

Она окончила четыре класса Каменской школы. С 13 лет работала в колхозе — на пашне вязала снопы пшеницы, убирала урожай.

В годы Великой Отечественной войны она продолжала работать в колхозе на лесозаготовке, сплавляла древесину по реке. Трудовой подвиг Елизаветы Степановны отмечен медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", в знак памяти о великом подвиге награждена юбилейными медалями Победы.

В 1947 году труженица тыла вышла замуж, родила пятерых детей. У Елизаветы Степановны сегодня десять внуков и 16 правнуков.