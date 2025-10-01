В Тюменском округе ищут подрядчика для сноса зданий площадью 6971 квадратных метров
Подрядчика для сноса объектов недвижимости площадью 6 тыс. 971 кв. м в с. Успенка ищут в Тюменском округе. Имущественный комплекс является региональной собственностью, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.
Исполнитель произведет снос безвозмездно и по правилам. Он должен будет подготовить необходимую документацию и организовать безопасную строительную площадку.
Подрядчик сможет продать материалы, которые останутся от сноса строений, конструкций, оставив доход от этого себе.
С проектом договора о сносе и подробными условиями участия можно на сайте регионального департамента имущественных отношений.