В Тюменском округе ищут подрядчика для сноса зданий площадью 6971 квадратных метров

Экономика, 09:46 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подрядчика для сноса объектов недвижимости площадью 6 тыс. 971 кв. м в с. Успенка ищут в Тюменском округе. Имущественный комплекс является региональной собственностью, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Исполнитель произведет снос безвозмездно и по правилам. Он должен будет подготовить необходимую документацию и организовать безопасную строительную площадку.

Подрядчик сможет продать материалы, которые останутся от сноса строений, конструкций, оставив доход от этого себе.

С проектом договора о сносе и подробными условиями участия можно на сайте регионального департамента имущественных отношений.

