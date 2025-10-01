Перекрытие участка улицы Эрвье в Тюмени продлили до середины декабря

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

До 15 декабря продлили сроки прекращения движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Ю.-Р.Г. Эрвье в районе перекрестка с ул. Защитников Отечества. Здесь ведется строительство тепловой сети, напомнили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Алебашевская и Газовиков.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.