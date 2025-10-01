Тюменский вуз участвует в создании российско-бразильской станции в Амазонии

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

В создании новой российско-бразильской исследовательской станции участвуют сотрудники Тюменского госуниверситета.

Они провели первую научную экспедиция "Бику-ду-Папагайо: биоразнообразие, экотон и изменение климата в Северном Токантинсе" в регионе Бику-ду-Папагайо бразильского муниципалитета Эсперантина штата Токантинс.

Экспедицию координировал Институт инноваций и интернационализации UFNT (Inova-In/UFNT) при участии междисциплинарной группы российских и бразильских исследователей ТюмГУ и UFNT, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Расположенный в месте слияния рек Токантинс и Арагуая, этот район считается экотоном — переходной зоной между Серрадо и Амазонкой, что делает его стратегически важным для исследований биоразнообразия, изменения климата и социально-экологических последствий глобальных изменений. Среди основных целей экспедиции: обследование участка, на котором будет построена станция мониторинга изменения климата "Бику-ду-Папагайо", что на русском означает "Клюв попугая", получение данных для геопривязки и аэрофотоснимков, а также предварительное получение информации о локальной фауне и флоре, установление контактов с местными сообществами коренных жителей.

Научную экспедицию поддержали федеральные государственные организации Бразилии, такие как секретариат по охране наследия (SPU), Национальный институт колонизации и аграрной реформы (Incra) и Институт природы Токантинса (Naturatins).

Проректор UFNT профессор Натаниэль Араужо отметил, что экспедиция прошла с полным успехом, первая из многих последующих. "Мы инициировали проект, который позволит получить актуальные научные знания об уникальном регионе Амазонии", — заявил он. Профессор Фрейд Ромао, один из координаторов проекта, подчеркнул значимость полученных результатов.

"Мы каталогизировали десятки видов местной фауны и флоры и укрепили сеть сотрудничества между национальными и международными организациями в области наук о жизни и окружающей среде", - сказал он.

Министерство науки и образования Бразилии выделило стартовый грант на строительство "зеркального" карбонового полигона — исследовательской станции в Амазонии. На полях саммита Большой Двадцатки в ЮАР первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков провёл переговоры о поддержке проекта с Андреей Латге, заместителем министра по стратегическим политикам и программам федерального Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии, поблагодарив за поддержку инициативы ТюмГУ и UFNT.

Ранее, 8 мая, соответствующее соглашение подписано в Москве курирующими науку министрами двух стран — Валерием Фальковым и Лусианой Барбоза де Оливейра Сантос.

"ТюмГУ, обладая компетенциями мирового уровня в области биологии почв и современных методов анализа биоразнообразия окружающей среды, микробиомов, используя арсенал генетических технологий, таких как "eDNA-скрининг", — становится частью большой Амазонианы. В малоизученном районе юга Амазонии, до настоящего времени ещё ожидающего своих исследователей, — сообщил Андрей Толстиков. - Мы планируем обеспечить подготовку кадров в партнёрском университете UFNT, запускаем программу обучения русскому языку".

Ректор ТюмГУ Иван Романчук подчеркнул, что ТюмГУ планирует играть существенную роль в построении новых моделей устойчивой биоэкономики, основанной на биоразнообразии, в том числе в местах проживания коренных народов Амазонии, от бразильской до перуанской сельвы, с обеспечением их юридических прав на защиту традиционной среды обитания и образа жизни.