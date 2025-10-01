Автобус № 22 в Тюмени временно поменяет маршрут

Маршрут движения автобуса №22 в Тюмени изменится с 26 октября по 3 ноября. Это связано с выполнением работ по ул. Защитников Отечества в районе перекрестка с ул. Газовиков, сообщили в городской администрации.

Автобус будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

Пассажиры могут уточнить расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.