На всероссийской олимпиаде по хирургии в Тюмени откроют лабораторию 3D-печати

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V Всероссийская олимпиада с международным участием "Оперативная хирургия органов малого таза" состоится в Тюменском медицинском университете 24 октября. Участников со всех России ждут состязания в практических заданиях по гинекологии, колопроктологии, урологии, травматологии, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках олимпиады состоится открытие лаборатории 3D-печати - здесь будущие хирурги будут печатать учебные тренажеры и фантомы для отработки хирургических навыков студентами-медиками, а также медицинские изделия по заказу практического здравоохранения, в том числе протезы, пластины для замены поврежденных участков органов, протезы для реабилитации бойцов СВО.

"Получены запросы от специалистов практического здравоохранение на 3D-моделирование и изготовление протезов. Более того, возможности лаборатории 3D-печати позволяют создавать модели патологий, полученные со снимков КТ и МРТ – это персонифицированный подход, он повышает качество и точность при оперативных вмешательствах. Врачи заинтересованы в этом, уже разрабатываем программу дополнительного профессионального образования для формирования навыков работы в этой лаборатории. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с инженерами из Тюменского индустриального университета, так как имеет большое значение качество изначальной 3D-модели – подобное межвузовское взаимодействие, которое, надеюсь, наберет полную силу уже в Межуниверситетском кампусе, позволит нам сократить время создания модели и ускорить печать. Это станет импульсом для вывода на рынок готовых продуктов", - сказала директор Института фундаментальной медицины ТМУ Лариса Вихарева.

Студенты ТМУ уже разрабатывают проекты и бизнес-стартапы по 3D-печати протезов и манекенов в рамках специальной акселерационной программы ТМУ "HPSM - Будущее сейчас", поддержанной грантом НТИ в размере 6 млн рублей. Победители акселератора получат возможность для реализации проекта.

"В лаборатории мы можем создавать хирургические симуляторы, на которых отрабатываем практические навыки, моделировать разнообразные патологии практически любого спектра. Это позволяет прокачать все необходимые навыки хирурга по всем направлениям. Сейчас мы работаем над созданием наглядных разборных манекенов для изучения анатомии – это улучшит образовательный процесс, тактильное взаимодействие", - говорит студент ТМУ Егор Пермин.

Организаторами олимпиады выступают студенческий хирургический кружок SSC/MED и кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии ТМУ.