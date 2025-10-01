Стартовала регистрация на первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стартовала регистрация на первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд на площадке в Тобольске. Игра начнется в мультицентре "Моя территория" 20 октября в 18 часов 30 минут, сообщает интеллектуальное движение региона.

Лига - это турнир, состоящий из пяти этапов. В рамках каждого команды сыграют 24 вопроса дисциплины "Что? Где? Когда?". Положение турнира доступно по ссылке.

Зарегистрироваться можно здесь. Площадка позволяет разместить максимум 15 команд, поэтому желающим советуют поторопиться.

Одновременно за игровым столом могут находиться не более шести участников. Замены можно сделать в перерывах между турами. Участникам для записи вопросов потребуются письменные принадлежности.

Участие бесплатное. Возрастное ограничение: 12+.