  • 18 октября 202518.10.2025суббота
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер западный

Тюменские предприятия лидируют в сфере импортозамещения

Общество, 14:48 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятия Тюменской области лидируют в сфере импортозамещения. Тема технологического лидерства была главной во время завершившегося международного газового форума в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"В рамках форума наша компания презентовала систему верхнего привода грузоподъемностью 500 тонн, которую мы уже демонстрировали на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF. Эта разработка для буровых установок вызвала искренний интерес со стороны гостей и участников форума. Сумели по-хорошему удивить высокой степенью локализации и собственными разработками руководство Газпрома в лице председателя правления Алексея Миллера и его заместителя Виталия Маркелова. Можно сказать, что нас выделили среди множества производителей российского оборудования", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

Свою разработку тюменцы демонстрировали на специальном стенде, посвящённом достижениям российской промышленности в сфере импортозамещения.

"Участие в различных выставках и форумах - одно из основных направлений по продвижению своей продукции. Тюменские предприятия, надо отдать им должное, активно используют этот инструмент, чтобы заявить о себе. Прошедший в сентябре форум TNF тому яркий пример. Наши бизнес-миссии в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, страны Ближнего Востока также дают возможность установить и развивать деловые контакты с партнерами из-за рубежа. Сейчас нужно использовать все инструменты, чтобы заявить о себе, своих товарах и сервисных услугах, - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

До конца года тюменцам предстоит несколько выездов с промышленниками и предпринимателями в страны ближнего и дальнего зарубежья с целью ознакомиться с местным рынком и наладить деловое сотрудничество.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# импортозамещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 18.10.2025Пешую экскурсию для ветеранов СВО и их родных провели в Тюмени ко Дню отца
18:11 18.10.2025Тюменцев ожидает осенний период распродаж
17:55 18.10.2025Юные тюменцы в осеннем субботнике убрали территории своих школ
17:03 18.10.2025Тюменцам доступна база знаний с подборкой материалов с форума "Утро"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора