Тюменские предприятия лидируют в сфере импортозамещения

Предприятия Тюменской области лидируют в сфере импортозамещения. Тема технологического лидерства была главной во время завершившегося международного газового форума в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"В рамках форума наша компания презентовала систему верхнего привода грузоподъемностью 500 тонн, которую мы уже демонстрировали на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF. Эта разработка для буровых установок вызвала искренний интерес со стороны гостей и участников форума. Сумели по-хорошему удивить высокой степенью локализации и собственными разработками руководство Газпрома в лице председателя правления Алексея Миллера и его заместителя Виталия Маркелова. Можно сказать, что нас выделили среди множества производителей российского оборудования", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

Свою разработку тюменцы демонстрировали на специальном стенде, посвящённом достижениям российской промышленности в сфере импортозамещения.

"Участие в различных выставках и форумах - одно из основных направлений по продвижению своей продукции. Тюменские предприятия, надо отдать им должное, активно используют этот инструмент, чтобы заявить о себе. Прошедший в сентябре форум TNF тому яркий пример. Наши бизнес-миссии в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, страны Ближнего Востока также дают возможность установить и развивать деловые контакты с партнерами из-за рубежа. Сейчас нужно использовать все инструменты, чтобы заявить о себе, своих товарах и сервисных услугах, - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

До конца года тюменцам предстоит несколько выездов с промышленниками и предпринимателями в страны ближнего и дальнего зарубежья с целью ознакомиться с местным рынком и наладить деловое сотрудничество.