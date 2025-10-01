Тюменские врачи проведут осмотры жителей Ялуторовского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи их Тюмени проведут осмотры, диагностику, назначат или скорректируют лечение в рамках регионального проекта "Здоровое село" в Ялуторовском округе с 20 по 25 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В проекте участвуют: эндокринолог, кардиолог, невролог, терапевт, акушер-гинеколог и врач УЗИ сердечно-сосудистой системы. Также будут работать передвижной флюорограф и маммограф.

Осмотры пройдут в зданиях школ: 20 октября врачи будут работать в с. Новоалександровка; 21 октября - с. Покровское; 22 октября - с. Староалександровка; 23 октября - с. Варвара; 24 октября - с. Гилево; 25 октября - с. Аксарино.

Более подробную информацию можно уточнить по тел.: 83453125368.