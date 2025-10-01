  • 18 октября 202518.10.2025суббота
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские врачи проведут осмотры жителей Ялуторовского округа

Общество, 11:59 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи их Тюмени проведут осмотры, диагностику, назначат или скорректируют лечение в рамках регионального проекта "Здоровое село" в Ялуторовском округе с 20 по 25 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В проекте участвуют: эндокринолог, кардиолог, невролог, терапевт, акушер-гинеколог и врач УЗИ сердечно-сосудистой системы. Также будут работать передвижной флюорограф и маммограф.

Осмотры пройдут в зданиях школ: 20 октября врачи будут работать в с. Новоалександровка; 21 октября - с. Покровское; 22 октября - с. Староалександровка; 23 октября - с. Варвара; 24 октября - с. Гилево; 25 октября - с. Аксарино.

Более подробную информацию можно уточнить по тел.: 83453125368.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , медицинский осмотр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 18.10.2025На трассах Тюменской области круглосуточно дежурят инспекторы ДПС
13:29 18.10.2025В выходные для школьников работает стенд Тюменского медуниверситета 
12:47 18.10.2025Школьники села Бердюжье познакомились с работой медиков
12:22 18.10.2025Зарплату в 116 тысяч рублей предлагают врачам в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора