На трассах Тюменской области круглосуточно дежурят инспекторы ДПС
Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на федеральных автодорогах Тюменской области. В выходные дни в регионе проходит мероприятие "Трасса", сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы ДПС круглосуточно дежурят на региональных трассах Тюмень-Омск, Тюмень-Ханты-Мансийск и Курган-Тюмень в 50-ти км зоне от Тюмени, создав кольцо безопасности.
"В этом году на федеральных автодорогах региона дорожная аварийность снижается, произошло 197 ДТП, в них погибли 39 человек, 321 человек ранен. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД водителями, воздействуя на аварийную обстановку", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер
Автоинспекторы предупреждают водителей об опасности дальних поездок в период межсезонья, учитывать при выборе скорости дорожные и погодные условия.