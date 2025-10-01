На трассах Тюменской области круглосуточно дежурят инспекторы ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на федеральных автодорогах Тюменской области. В выходные дни в регионе проходит мероприятие "Трасса", сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы ДПС круглосуточно дежурят на региональных трассах Тюмень-Омск, Тюмень-Ханты-Мансийск и Курган-Тюмень в 50-ти км зоне от Тюмени, создав кольцо безопасности.

"В этом году на федеральных автодорогах региона дорожная аварийность снижается, произошло 197 ДТП, в них погибли 39 человек, 321 человек ранен. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД водителями, воздействуя на аварийную обстановку", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер

Автоинспекторы предупреждают водителей об опасности дальних поездок в период межсезонья, учитывать при выборе скорости дорожные и погодные условия.