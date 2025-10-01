Тюменским семьям с детьми предлагают на осенних каникулах съездить в Казань, Крым или Грузию

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С приближением осенних каникул многие семьи задумываются о том, как провести это время с пользой и удовольствием. Эксперты предлагают съездить тюменцам в Казань, Крым, Грузию или прокатиться по "Золотому кольцу".

Старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Колосова заявила tmn.aif.ru, что Казань — это прекрасное место для отдыха с детьми. По ее мнению, здесь есть множество интересных мест, таких как Кремль, аквапарк и зоопарк. Также можно насладиться вкусной кухней и сладостями.

Для тех, кто предпочитает морской отдых, Крым предлагает богатую архитектуру и интересные музеи. "Судакская крепость и Воронцовский дворец — это лишь некоторые из достопримечательностей, которые стоит посетить. Дельфинарии и национальные парки также подарят незабываемые впечатления", — добавляет Колосова.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и член Русского географического общества Дмитрий Морковкин предлагает обратить внимание на Московскую область и города "Золотого кольца". Он отмечает, что отличная возможность провести время с семьей и насладиться культурным наследием России. Дмитрий Морковкин также подчеркивает, что осень — это хороший сезон для поездки в Грузию.

"Батуми идеально подходит для отдыха с детьми. Здесь есть аквапарк, луна-парк и зоопарк. А для родителей интересны гастрономические фестивали и экскурсии по живописным местам", - добавил доцент.