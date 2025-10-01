  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
В Абатском округе отремонтировали участок областной дороги

Общество, 15:34 19 октября 2025

тг-канал главы Абатского округа Игоря Васильева | Фото: тг-канал главы Абатского округа Игоря Васильева

Ремонт участка областной автомобильной дороги Абатск - Викулово протяжённостью 5 км завершен в Ощепковском сельском поселении. Контракт выполнен абатским ДРСУ в установленные сроки и с надлежащим качеством.

"В День работников дорожного хозяйства, поздравляю коллектив абатского ДРСУ и ветеранов предприятия, а также всех дорожников, работающих на объектах в Абатском районе, с профессиональным праздником. Огромное спасибо вам за работу в условиях ЧС во время исторических паводков!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в труде и благополучия во всём", - написал в своих социальных сетях глава Абатского округа Игорь Васильев.

# Абатский район , ремонт дороги

﻿
