Тобольск комплексно готовят к зиме

Общество, 14:54 20 октября 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Тобольск комплексно готовят к наступлению зимних холодов. Во дворах, на контейнерных площадок, в парках и скверах убирают мусор. Чистят дорожные знаки, тротуары, ограждения и опоры освещения, сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

На отдельных участках завершается ямочный ремонт, ликвидируются последствия колейности – для комфорта и безопасности на дорогах.

Газоны очищают от листвы. Это не только эстетика, но и забота о зеленых насаждениях, подчеркнул мэр.

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Петр Вагин поблагодарил подрядные организации и бригады, которые ежедневно кропотливо работают, чтобы Тобольск оставался уютным и ухоженным.

# Петр Вагин , Тобольск

Тобольск комплексно готовят к зиме
