  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

Тюменская делегация передала ключи от микроавтобуса организациям Краснодона

Общество, 14:32 20 октября 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко

Делегация представителей администрации и депутатов гордумы Тюмени работала в Краснодонском округе. Возглавил представительство глава города Максим Афанасьев. Тюменцы передали округу автобус для молодежных делегаций.

"Тюменская область и город Тюмень — наши надежные друзья и партнеры, которые уже более трех лет оказывают реальную помощь в восстановлении и развитии Краснодонского округа. Это и ремонт социальных объектов, и благоустройство общественных пространств, и поставки техники, и сегодня — новый шаг навстречу, который укрепляет наше сотрудничество", - рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

﻿

Он отметил, что после церемонии передачи ключей представители молодежных организаций первыми отправились в рейс, символично обозначив начало службы автомобиля людям.

По словам Сергея Козенко, в этот день делегация Тюмени возложила цветы к Вечному огню у братской могилы героев-молодогвардейцев и посетила краснодонский орденоносный музей "Молодой гвардии".

"Для жителей Краснодонского округа особенно важно видеть и чувствовать, что подвиг молодогвардейцев знают, чтят и уважают по всей России. Это наша общая история, гордость, духовный ориентир, который помогает нам идти вперед, преодолевать трудности и строить будущее", - подчеркнул глава подшефной территории.

Сергей Козенко дополнил, что продолжение сотрудничества между регионами и обмен опытом, и проявление человеческого участия, братского единства, которое живет не на словах, а в конкретных делах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , депутаты , Краснодон , Максим Афанасьев , поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 20.10.2025Артем Жога дал совет участникам программы "Боевой кадровый резерв"
15:05 20.10.2025Тюменцы присоединяются к плетению масксетей в социальных гостиных
14:54 20.10.2025Тобольск комплексно готовят к зиме
14:32 20.10.2025Тюменская делегация передала ключи от микроавтобуса организациям Краснодона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора