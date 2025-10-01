Тюменская делегация передала ключи от микроавтобуса организациям Краснодона

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко

Делегация представителей администрации и депутатов гордумы Тюмени работала в Краснодонском округе. Возглавил представительство глава города Максим Афанасьев. Тюменцы передали округу автобус для молодежных делегаций.

"Тюменская область и город Тюмень — наши надежные друзья и партнеры, которые уже более трех лет оказывают реальную помощь в восстановлении и развитии Краснодонского округа. Это и ремонт социальных объектов, и благоустройство общественных пространств, и поставки техники, и сегодня — новый шаг навстречу, который укрепляет наше сотрудничество", - рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

Он отметил, что после церемонии передачи ключей представители молодежных организаций первыми отправились в рейс, символично обозначив начало службы автомобиля людям.

По словам Сергея Козенко, в этот день делегация Тюмени возложила цветы к Вечному огню у братской могилы героев-молодогвардейцев и посетила краснодонский орденоносный музей "Молодой гвардии".

"Для жителей Краснодонского округа особенно важно видеть и чувствовать, что подвиг молодогвардейцев знают, чтят и уважают по всей России. Это наша общая история, гордость, духовный ориентир, который помогает нам идти вперед, преодолевать трудности и строить будущее", - подчеркнул глава подшефной территории.

Сергей Козенко дополнил, что продолжение сотрудничества между регионами и обмен опытом, и проявление человеческого участия, братского единства, которое живет не на словах, а в конкретных делах.