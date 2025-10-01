В Юргинском округе сельхозпредприятия достигли урожайности 30 центнеров с гектара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 центнеров с гектара составила средняя урожайность зерновых и зернобобовых в Юргинском округе. Всего сельхозпредприятия собрали 81 тыс. 746 т. Такие итоги финишировавшей уборочной кампании сообщил глава муниципалитета Виктор Васильев.

"Поздравляю хлеборобов с успешным завершением уборки зерновых и зернобобовых культур! Вы проделали отличную работу, добившись хороших результатов. Кроме того, выполнена основная осенняя обработка почвы на площади 25 тысяч 500 гектаров. Засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур под посев 2026 года", - отметил глава округа.

Сельхозтоваропроизводители обмолотили 15,6 тыс. га пшеницы, получив урожайность в 33,8 центнера с гектара. Ячмень убрали с площади 2 тыс. 606 га, овес – 6 тыс. 27 га, горох – 2 тыс. 361 га, рапс – 1 тыс. 442 га.

Наибольшую урожайность аграрии получили с картофеля – 338 центнеров с гектара.