Лекции о здоровье и творческие мастер-классы организуют для тюменцев на "Заботливом фестивале"

Общество, 08:07 21 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Лекции о здоровье, мастер-классы по рисованию, коллажу, нейрографике и танцам, выставка картин ждут тюменцев на "Заботливом фестивале" в молодежном пространстве "Башня" 26 октября. Событие пройдет на пятом и шестом этажах с 12 до 20 часов, сообщает арт-дуэт "Мастерство".

На 12 часов намечено открытие фестиваля и благотворительной выставки картин. Выступят организаторы фестиваля Лена Кармакова и Светлана Буджерак.

В 13 часов врач-эндокринолог высшей категории Ирина Лукьянова и врач акушер-гинеколог Фания Таирова прочитают лекцию "Слушай свое тело: ранние признаки, которые нельзя игнорировать".

В 14 часов 30 минут многодетная мама, шеф-редактор и ведущая одного из телеканалов Ксения Волкова поделится личной историей о том, как правильно поддерживать людей с онкологическим диагнозом.

Психолог Раиса Муртазина выступит с лекцией "Жизнь в радости - сила против рака". Следом донор костного мозга Яна Лапшина расскажет, что "Донорство - это не страшно".

В 18 часов состоится показ позитивного фильма и обсуждение, в 20 часов - закрытие программы.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

# выставка , здоровье , лекции

