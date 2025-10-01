Выставку “добрых картин” открыли на “Заботливом фестивале” в Тюмени

Картины 40 художниц из 25 городов России и Белоруссии выставили на “Заботливом фестивале”, который проходит в молодежном пространстве “Башня” в Тюмени 26 октября с 12 до 20 часов. В дальнейшем их подарят людям с онкологическими заболеваниями.

Выставку “добрых картин” открыли на шестом этаже “Башни”. Участие в подготовке экспозиции приняли слушатели школы "Рисуй легко!", тюменские художницы. Часть картин предоставлена представительством ЯНАО.

"У нас есть проект, предусматривающий благотворительную акцию. В этот раз мы решили сделать выставку, картины с которой подарят лично в руки людям с онкозаболеваниями. Когда я кинула клич о том, что у меня есть такая идея, сама не ожидала, что столько людей поддержат меня. Авторы работ разных возрастов - от детей до пенсионеров, которым уже за 70 лет. Надеюсь, мы разместим эту выставку на другой площадке города и все смогут насладиться искусством", - рассказала один из организаторов фестиваля, владелец школы "Рисуй легко!" Елена Кармакова.

Отметим, фестиваль, призванный напомнить тюменцам о необходимости заботы о себе, проходит на двух этажах "Башни" - пятом и шестом. Посетителей ждет обширная программа. В нее вошли лекции о здоровье от специалистов и полезные памятки, мастер-классы по рисованию, танцам, кино, живая музыка.

Елена Кармакова уверена, что каждый в жизни, так или иначе, сталкивался с вопросами, касающимися онкологии.

"Я организовала фестиваль в память о папе, который умер в 2021 году от онкологии. Когда он был жив, говорил, что если бы мог вернуться назад, он бы сделал по-другому, что он не пожелал бы никому того, что он пережил. Со своей стороны я чувствую желание прокричать людям, чтобы они заботились о своем здоровье, посещали медицинские учреждения. Я тоже столкнулась с этим заболеванием, но вовремя отреагировала. Это произошло в 2024 году, я отделалась всего лишь операцией. Стараюсь заботиться о себе. Знаю, насколько это страшно, когда ты находишься в неизвестности. Сегодняшним мероприятием хочу каждому человеку, столкнувшемуся с этим, что ты не остаешься один, есть много людей, которые хотят помочь", - поделилась она.

По словам еще одного организатора фестиваля Светланы Буджерак, про онкологические заболевания говорят много, но этого все равно недостаточно. Мысль, которую хотят донести авторы проекта, заключается в том, что нужно обязательно следить за состоянием здоровья, вовремя обращаться к врачу.

На фестивале поднимут тему донорства. К 17 часам интересующихся приглашают на встречу с донором костного мозга Яной Лапшиной. Она расскажет, как решила вступить в регистр доноров, и для чего. Встреча с ней состоится на шестом этаже.

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова