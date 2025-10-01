В Тюмени открылась выставка "Золото древней земли" художника Альфеи Мухаметовой

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Нефть, грунт, камни, песок, войлок, шерсть, металл, керамика – всего 16 разных техник использовала известный тюменский художник Альфея Мухаметова в работах, представленных на выставке "Золото древней земли", которая открылась в Тюменской областной думе.

На выставке, посвященной 95-летию Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и 50-летию творчества самого необычного сибирского художника, представили 238 работ, более 80 из которых впервые.

По словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдитнова, никто не сможет пройти равнодушно мимо этих работ. "В центре внимания творчества Альфеи Мухаметовой, наш тюменский север. И это не случайно, - подчеркнул Фуат Сайфитдинов. - Ее отец буровик, первооткрыватель самотлорской, шаимской и мегионской нефти, сумел привить ей любовь в этому великому краю первопроходцев. И в наше искусство пришел большой талант, большой самобытный художник и педагог. Если бы такая выставка открывалась сегодня на Ямале, то любой ямалец, оценил бы ее двумя словами: "Молодец, однако".

Такую, действительно, высочайшую оценку коренного северянина художник Альфея Мухаметова получала неоднократно – ее работы выставлялись во многих городах Ямала. Об одной из таких выставок вспомнила заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик. "Мы бываем на всех выставках Альфеи, а тут на одну не успели, - вспомнила она. – Звоню Альфее, а она говорит, что выставка уже в Салехарде. А мы как раз с делегацией думы летели на Ямал. Выбрала время и поехали в музей Шемановского, где экспозицию открывали мои любимые работы по керамике".

Работы Альфеи Мухаметова выставлялись на различных выставках. За 50 лет прошло множество персональных выставок мастера в Тюмени, Мегионе, Ханты-Мансийске, Салехарде, Нижневартовске, Тюмени, Заводоуковске, Ноябрьске, Лангепасе, Покачи, Тобольске и др. Она была участницей всероссийских и международных выставок и фестивалей: выставка в Болгарии (София, 1991г.), выставка "Художники России" (Москва, 1993г.), художественно-промышленная выставка (Нижний Новгород, 1996 г.), международный симпозиум "Тюрк-арт" (Тобольск, 2002г.), выставка современного национального костюма (Йошкар-Ола, 2003 г.), III фестиваль моды "Поволжские сезоны" (Самара, 2003 г.), зональная выставка членов Союза художников России (Екатеринбург, 2004г.), "Югра глазами художников России", международная выставка, посвящённая 60-летию Победы (Москва, 2005 г.) и другие.

Альфея Мухаметова – заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников России, посол культуры Союза женщин России, автор многочисленных выставок и иллюстраций для 20 книг. Ее работы стали достоянием 14 музеев России и находятся в частных коллекциях Канады, Китая, Японии, США, Германии.

Особое место в персональной галерее художника занимают портреты нефтяников, политиков, коренных жителей тюменского севера. Сегодня она пополнилась портретами председателя облдумы Фуата Сайфитдинова и его заместителя Натальи Шевчик, которые художник вручила на открытии выставки. "Я всегда на своих выставках делаю такие подарки", - сказала она.

Алефея Мухаметова – это, по словам Натальи Шевчик, человек, который влияет на формирование культурной среды в нашем регионе. "Мы воспринимаем ее как нашу гордость, как нашего проводника в этой особой культуре большой Тюменской области. Она первой в регионе получила такое высокое звание как посол культуры Союза женщин России".

Творчество Альфеи Мухаметова многогранно и разнопланово. Она создала собственную технологию написания картин нефтью, и в 2024 году получила авторское право на эту изобразительную технику. Использовать нефть в рисовании Альфея придумала в 2014 году. Поставляют ее северные друзья-нефтяники. Работает с нефтью только голыми и обязательно теплыми руками. Коварный материал не прощает ошибок. Нанесенная на холст нефть впитывается мгновенно, поэтому нужно рисовать быстро и точно, ведь лишние штрихи и случайные кляксы уже не убрать. Зато цвет, который нефть дает после того, как погреется на солнце, не повторить ни одной краской. Часть картин Альфея пишет на авторской бумаге, которую изготавливает на водорастворимой пленке, после чего тонирует нефтью. Когда материал высыхает, то становится похож на кожу.

Выставка Альфеи Мухаметовой "Золото древней земли" будет работать в Тюменской областной думы до конца ноября. В рамках проекта "Открытая дума" планируется организации экскурсии для школьников и студентов, ветеранов и семей участников СВО.

Борис Олейник