  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер западный

Тюмень примет областной этап международного конкурса патриотической песни

Общество, 18:10 20 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Областной этап Международного молодёжного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" состоится в ДТиС "Пионер" 21 и 22 октября. Мероприятие, посвящённое воинской славе и силе национального духа, соберёт талантливых исполнителей со всего региона, сообщает администрация города.

Открытие фестиваля запланировано на 21 октября на в 11 часов. Концерт-награждение пройдет 22 октября, начало — в 17 часов.

Напомним, в рамках конкурса будут представлены шесть номинаций: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Исполнители песен 14-17 лет. Профессиональный вокал", "Исполнители песен 18-35 лет. Профессиональный вокал", "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# патриотическая песня , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 20.10.2025В Тюменской области утвердили концепцию второго образовательного модуля "Боевого кадрового резерва"
18:51 20.10.20251500 человек побывали на первом областном фестивале русской традиционной культуры "Покров"
18:46 20.10.2025Более 600 зрителей собрала “Уличная классика” в Тобольске
18:30 20.10.2025Молодежь Приишимья экопутешествует по родному краю

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора