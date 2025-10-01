Тюмень примет областной этап международного конкурса патриотической песни
Областной этап Международного молодёжного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" состоится в ДТиС "Пионер" 21 и 22 октября. Мероприятие, посвящённое воинской славе и силе национального духа, соберёт талантливых исполнителей со всего региона, сообщает администрация города.
Открытие фестиваля запланировано на 21 октября на в 11 часов. Концерт-награждение пройдет 22 октября, начало — в 17 часов.
Напомним, в рамках конкурса будут представлены шесть номинаций: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Исполнители песен 14-17 лет. Профессиональный вокал", "Исполнители песен 18-35 лет. Профессиональный вокал", "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет".