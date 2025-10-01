Делегация Тюменской области – в экспертах всероссийского конкурса "Быть, а не казаться"

Делегация Тюменской области – в экспертах всероссийского конкурса "Быть, а не казаться". Итоги конкурса наставников патриотического воспитания подведи в Казани. Участие в заключительном этапе приняли 400 финалистов из 79 регионов, сообщает информационный центр правительства региона.

Сотрудники тюменского отделения центра "ВОИН" оценивали навыки участников в деловой игре и защите проектов, а также провели для них военно-патриотическую игру.

Игру разработали тюменские специалисты центра "ВОИН" вместе с "Роспатриотцентром". Она основана на "Прорыве", который ежегодно проводят для курсантов тюменского летнего военно-патриотического лагеря "Время юных героев".

По легенде игры, на территорию города проникла диверсионно-разведывательная группа противника, чтобы совершить серию террористических актов. Также диверсанты похитили специалиста по кибербезопасности. Командам необходимо нейтрализовать угрозу, спасти заложника и вернуть контроль над стратегическими объектами.