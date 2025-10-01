В Тюменской области утвердили концепцию второго образовательного модуля "Боевого кадрового резерва"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концепцию второго образовательного модуля проекта "Боевой кадровый резерв" утвердили в Тюменской области. Его наполнение оценили члены общественного совета образовательной программы под председательством главы региона Александра Моора 20 октября в правительстве области.

"Утвердили концепцию второго образовательного модуля, который будет посвящен экономике и финансам. Планируем провести его в декабре 2025 года", - уточнил по итогам заседания глава региона.

Также в ходе заседания члены общественного совета обсудили промежуточные итоги стажировок. По словам губернатора, важно обратить внимание на качество мероприятий и степень вовлеченности участников проекта в достижение целей проекта.

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Как отметила директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова, все 33 участника проекта проходят стажировки в органах власти и на предприятиях. Занятия под руководством наставников мотивируют ветеранов СВО и вдохновляют.

"33 участника продолжают стажироваться. Конечно, когда они погружаются в деятельность системы органов власти, у них коренным образом меняется представление о том, что это такое и некоторые изменяют свои намеченные карьерные траектории. А кто-то именно благодаря общению с наставником видит новые векторы развития, о которых раньше не предполагал", - уточнила член общественного совета регионального проекта.

Отметим, что на заседании совета также утвердили окончательный список наставников.

Напомним, стажировки участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" стартовали в августе. Стажеры познакомились со своими наставниками, стали изучать структуру и задачи органов местных и региональных властей. Обучение проходит в индивидуальном формате. Ветераны СВО активно участвуют в общественной жизни Тюменской области. На форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро" они прочитали лекции, побывали на бизнес-выставке "Тюменская марка", выступили на фестивале "СВОя культура", участвовали в посадке леса в рамках акции "Сад памяти" и в других событиях.

