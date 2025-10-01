  • 22 октября 202522.10.2025среда
Пресс-конференция об итогах работы Тюменской таможни за 9 месяцев 2025 года

Общество, 10:13 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Итоги деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2025 года"; "Основные направления деятельности и показатели. Выявленные правонарушения"; "Серый импорт. Работа мобильных групп Тюменской таможни на приграничных участках"; "Юбилей Тюменской таможни: 24 октября исполняется 35 лет со дня образования" начнется в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский; исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Алена Шевелёва; начальник отдела административных расследований Тюменской таможни Борис Проничев; начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Тюменской таможни Дмитрий Волков.

