Пресс-конференция об итогах работы Тюменской таможни за 9 месяцев 2025 года
Трансляция пресс-конференции "Итоги деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2025 года"; "Основные направления деятельности и показатели. Выявленные правонарушения"; "Серый импорт. Работа мобильных групп Тюменской таможни на приграничных участках"; "Юбилей Тюменской таможни: 24 октября исполняется 35 лет со дня образования" начнется в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский; исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Алена Шевелёва; начальник отдела административных расследований Тюменской таможни Борис Проничев; начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Тюменской таможни Дмитрий Волков.