Тюменские старшеклассники могут попробовать свои силы в олимпиадном графическом интенсиве

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Для 9-11 классов школ Тюменской области стартовал набор на олимпиадный географический интенсив. Это отличный практический допуск к подготовке к муниципальному и региональному этапу ВсОШ по географии, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Ведущей выступит студентка МГУ, призёр РЭ ВсОШ по географии 2021-2022 годов, преподаватель АПО Анастасия Теплякова. Курс сфокусируется на решении олимпиадных задач по основным темам муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Занятия пройдут в онлайн-режиме с 25 октября по 20 декабря. Присоединиться в качестве слушателей смогут и ученики из младших классов.

Заявки принимают по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+