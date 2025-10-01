  • 21 октября 202521.10.2025вторник
100 посылок с необходимыми вещами отправили из Уватского округа в детский интернат Запорожья

Общество, 15:02 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

100 посылок отправили из Уватского округа в детский интернат Запорожья. В гуманитарном грузе - теплые вещи, средства гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки и настольные игры, наборы для творчества, продукты питания, матрасы, сообщает администрация муниципалитета.

Собрали посылки жители Демьянки, Мугена, Демьянского, Увата, Туртаса, ученики и педагоги Ивановской школы, местные предприниматели за очень короткий срок.

Фото: администрация Уватского округа

Также в гумгрузе 1 тыс. 250 книг из личной библиотеки известного тобольского писателя и публициста Анатолия Кондаурова.

В администрации отметили, что волонтеры Уватского округа взяли шефство над интернатом и продолжат оказывать поддержку. Присоединиться к ним могут все земляки.

# гуманитарная помощь , интернат , Уватский район

﻿
