100 посылок с необходимыми вещами отправили из Уватского округа в детский интернат Запорожья
100 посылок отправили из Уватского округа в детский интернат Запорожья. В гуманитарном грузе - теплые вещи, средства гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки и настольные игры, наборы для творчества, продукты питания, матрасы, сообщает администрация муниципалитета.
Собрали посылки жители Демьянки, Мугена, Демьянского, Увата, Туртаса, ученики и педагоги Ивановской школы, местные предприниматели за очень короткий срок.
Также в гумгрузе 1 тыс. 250 книг из личной библиотеки известного тобольского писателя и публициста Анатолия Кондаурова.
В администрации отметили, что волонтеры Уватского округа взяли шефство над интернатом и продолжат оказывать поддержку. Присоединиться к ним могут все земляки.