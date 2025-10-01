  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

В Тюменской области специалисты оценили здоровье 2000 гектаров лесов

Общество, 10:35 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две тысячи гектаров лесов обследовали на наличие болезней и вредителей в Тюменской области. Всего в 2025 г. специалисты проведут лесопатологические исследования на площади 3,4 тыс. га, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

По результатам исследования на площади более одной тысячи гектаров проведут санитарно-оздоровительные мероприятия. В том числе выборочные и сплошные санитарные рубки, уборку неликвидной древесины. Эти меры помогут предотвратить распространение болезней леса и обеспечить его пожарную безопасность.

Завершат все обследования в конце ноября – начале декабря. Итоги лесопатологического обследования подведут в конце года, разместят на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исследование , лесной комплекс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 22.10.2025Жители Абатского округа передали землякам на СВО мотоциклы и маскхалаты
11:19 22.10.2025Участок региональной трассы отремонтировали между селами Абатского округа
11:08 22.10.2025Тюменских пешеходов призвали засветиться
10:57 22.10.2025Участник “Боевого кадрового  резерва” продолжает знакомство с отраслью культуры в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора