В Тюменской области специалисты оценили здоровье 2000 гектаров лесов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две тысячи гектаров лесов обследовали на наличие болезней и вредителей в Тюменской области. Всего в 2025 г. специалисты проведут лесопатологические исследования на площади 3,4 тыс. га, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

По результатам исследования на площади более одной тысячи гектаров проведут санитарно-оздоровительные мероприятия. В том числе выборочные и сплошные санитарные рубки, уборку неликвидной древесины. Эти меры помогут предотвратить распространение болезней леса и обеспечить его пожарную безопасность.

Завершат все обследования в конце ноября – начале декабря. Итоги лесопатологического обследования подведут в конце года, разместят на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.