Максим Афанасьев передал гуманитарную помощь 30 подразделениям на СВО

Общество, 16:08 21 октября 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Гуманитарную помощь для 30 воинских подразделений на СВО передал глава Тюмени Максим Афанасьев. Впечатлениями от поездки в Краснодон он поделился в своем Telegram-канале 21 октября.

Мэр напомнил, что с самого начала специальной военной операции он, как и тысячи других людей, активно подключился к работе по оказанию помощи военнослужащим. Все эти годы Максим Афанасьев хотел поехать на Донбасс, но плотный график работы сначала в Тобольске, а затем в Тюмени не предоставлял такой возможности.

"Вместе с соратниками — депутатом Тюменской областной думы Юрием Баранчуком и заместителем председателя Тюменской городской думы Андреем Голоусом, а также несколькими другими единомышленниками мы проехали почти три тысячи километров на автомобиле. Нам было важно передать бойцам-тюменцам самое необходимое, собранное за несколько месяцев земляками: письма школьников, гуманитарную помощь, которую собирали жители города и общественные организации. Удалось посетить 10 подразделений, в которых служат наши земляки, и передать гуманитарную помощь сразу для 30 подразделений", — поделился мэр.

Бойцам передали 20 квадрокоптеров разведки, два автомобиля, 30 мотоциклов, семь квадроциклов, три станции РЭБ, 500 пончо от тепловизора, 500 костюмов ("тепляк"), 60 раций, 11 генераторов, усилитель сигнала дронов, пять спутниковых терминалов, семь современных детекторов дронов, 19 АКБ, наземный дрон, 23 бензопилы, три электростанции, строительные материалы и расходники, запчасти для дронов, лекарства.

"Во время встреч военнослужащие отмечали, что они ощущают мощную поддержку земляков. Бойцы выражают искреннюю благодарность губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору, правительству региона, волонтерским объединениям, общественным организациям и жителям города за их помощь", — отметил глава Тюмени.

﻿

Финальной точкой поездки стал Краснодон. Максим Афанасьев встретился с главой города Сергеем Козенко, который с 2014 года руководит муниципальным округом, принимал участие в обороне Краснодона и обеспечивал работу городских служб в невероятно тяжелых условиях.

"Мы выполнили почетное поручение от всех сотрудников администрации и городской думы Тюмени: передали в торжественной обстановке администрации Краснодона микроавтобус, купленный на собственные средства. Глава города и краснодонская молодежь выразили огромную благодарность нашему губернатору и всем, кто принял участие в приобретении транспортного средства", — добавил Максим Афанасьев.

Делегация возложила цветы к памятнику молодогвардейцам, побывала в легендарном музее и посетила мемориал "Непокорённые".

﻿
