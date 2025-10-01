  • 22 октября 202522.10.2025среда
Участок региональной трассы отремонтировали между селами Абатского округа

Общество, 11:19 22 октября 2025

из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева

Участок областной автомобильной дороги Абатск - Викулово протяжённостью пять км отремонтировали в Ощепковском сельском поселении. Об этом сообщил глава Абатского округа Игорь Васильев.

Глава отметил, что контракт выполнен специалистами местного ремонтно-строительного управления в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Он поздравил работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отдельно поблагодарил за работу в условиях ЧС во время паводка.

# Абатский район , ремонт дороги

