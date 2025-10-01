Около 4,8 тыс. детей из семей участников СВО отдохнули в лагерях Тюменской области
Около 4,8 тыс. детей из семей участников СВО отдохнули в организациях отдыха и оздоровления всех типов в Тюменской области с начала 2025 года.
Правительство региона предусмотрело дополнительные меры поддержки для детей участников СВО за счет средств областного бюджета – трехразовое питание в лагерях с дневным пребыванием и организация отдыха в загородных лагерях и центрах.
Также в осенне-зимний период продолжат проведение реабилитационных смен и смен по программе "Мать и дитя" для детей и семей участников СВО в загородных оздоровительных центрах региона.