На улице Дамбовской в Тюмени временно остановят движение

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дополнительные ограничения введут для проезда автомобильного транспорта по ул. Дамбовской в Тюмени. Причина – ремонт моста через протоку оз. Оброчное с 23 по 26 октября.

Ограничения будут вводиться на момент погрузки крупногабаритных балок пролетных строений.

Ориентировочное время транспортировки одной балки составит 10 минут. В этот временной интервал в целях безопасности движение ограничат. После окончания погрузки его восстановят до начала очередной транспортировки.

Сотрудники подрядной организации предпримут максимальные меры для оперативного выполнения вышеуказанных видов работ с опережением запланированного срока.

Водителям советуют планировать маршрут с альтернативными путями объезда.