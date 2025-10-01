Иностранных студентов познакомили с культурой сибирских казаков и татар

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Студенты Международного клуба ТМУ приняли участие в круглом столе "Нематериальное культурное наследие - живое дыхание традиций" в Центре национальных культур Ялуторовска. Получили уникальную возможность погрузиться в историю, культуру и традиции Тюменского региона ребята из семи стран: Египта, Колумбии, Индии, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Китая, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Особенно ценным стало знакомство с бытом сибирских казаков и татар. В интерьерах казацкой и татарской изб, русской горнице иностранцы исполняли национальные песни и танцы. Посещение музея "Торговые ряды" позволило экскурсантам ознакомиться с историей региона через экспозиции и даже попробовать свои силы, исполнив музыкальную композицию на рояле XIX века.

Гастрономические традиции Ялуторовска также не остались без внимания. Студенты попробовали известные блины с грушевым вареньем в музейной чайной.

Поездка в Ялуторовский острог и его мастерские дала возможность гостям окунуться в атмосферу традиционного уклада и детства, где учащиеся послушали звучание глиняных птичек и поучаствовали в русских народных хороводах вместе со студентами Ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа.

"Это не первое мероприятие, посвящённое культурному коду, играющее ключевую роль в адаптации к нашему региону и оставившее яркие впечатления у иностранцев. На подобных экскурсиях ребята лучше понимают местную культурную самобытность, находят новых друзей и в условиях дружеского общения формируют сплочённое студенческое сообщество", - заметила руководитель Международного клуба ТМУ Ольга Черных.

Участники отметили, что поездка стала для них настоящим глотком свежего воздуха. Их поразила живость деревенских традиций и душевность встречи, а также радость от коллективных танцев и игр.