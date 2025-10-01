В Торгово-промышленной палате Тюменской области состоят более одной тысячи компаний

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более одной тысячи компаний состоят в Торгово-промышленной палате Тюменской области. В составе союза работают 12 комитетов, которые охватывают ключевые сферы экономики.

"Это IT, промышленность, туризм, здравоохранение, финансы, реклама, АПК, лёгкая промышленность, юридические вопросы, антикризисное управление, экспорт и медиация. Каждый комитет является командой экспертов, состоящих из предпринимателей, готовых помочь бизнесу двигаться вперёд", - рассказали в региональной ТПП.

В Торгово-промышленной палате сосредоточены ресурсы по экспертизе, оценке, сертификации и строительному контролю. Эксперты помогают тюменским предприятиям с регистрацией товарных знаков, организуют деловые события и бизнес-миссии по России и за рубеж.

Особое внимание уделяется развитию Строительно-индустриального кластера, включая организацию закупочных сессий и дней поставщика, разработке новых проектов.

Эксперты тюменской Торгово-промышленной палаты активно участвует в принятии стратегических решений, которые влияют на инвестиционный климат и развитие региона.