В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”

О приостановке работ по строительству теплотрассы в ЖК “Европейский” сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

“В связи с информацией, полученной из открытых источников и социальных сетей, а также поступившей лично ко мне, стало известно, что между организациями ООО "РУГИС" (проектировщик теплотрассы на улице Эрвье) и ООО "ТРГЦ" отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ”, – написал в Telegram-канале мэр.

Учитывая обстоятельство, администрация Тюмени направила в УСТЭК официальное письмо о приостановке работ, проводимых на улице Защитников Отечества, до полного выяснения всех обстоятельств.

“Компания, являясь заказчиком проекта, уже принимает необходимые меры! Мы получили подтверждение, что УСТЭК приостановила работы с 22 октября”, – добавил глава Тюмени.

Специалисты проведут тщательное расследование, чтобы предпринять необходимые меры, предусмотренные законодательством. Компания проявляет свою заинтересованность в конструктивном разрешении ситуации, сложившейся вокруг важного для вновь застраиваемых районов Тюмени объекта.