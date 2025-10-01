  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”

Общество, 20:58 22 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

О приостановке работ по строительству теплотрассы в ЖК “Европейский” сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

“В связи с информацией, полученной из открытых источников и социальных сетей, а также поступившей лично ко мне, стало известно, что между организациями ООО "РУГИС" (проектировщик теплотрассы на улице Эрвье) и ООО "ТРГЦ" отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ”, – написал в Telegram-канале мэр.

Учитывая обстоятельство, администрация Тюмени направила в УСТЭК официальное письмо о приостановке работ, проводимых на улице Защитников Отечества, до полного выяснения всех обстоятельств.

“Компания, являясь заказчиком проекта, уже принимает необходимые меры! Мы получили подтверждение, что УСТЭК приостановила работы с 22 октября”, – добавил глава Тюмени.

Специалисты проведут тщательное расследование, чтобы предпринять необходимые меры, предусмотренные законодательством. Компания проявляет свою заинтересованность в конструктивном разрешении ситуации, сложившейся вокруг важного для вновь застраиваемых районов Тюмени объекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , теплотрассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора