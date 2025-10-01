Тюменские образовательные учреждения переходят на мессенджер Мах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательные учреждения Тюменской области переходят на мессенджер Mах, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В ближайшие недели завершится переход учебных чатов Тюменской области в Мах. Одна из наших ключевых задач – популяризация цифровых сервисов и повышение качества онлайн‑услуг для населения. Стараемся максимально встроить образовательные приложения, которые помогут родителям ориентироваться в секциях детей, оплачивать их и подписывать документы онлайн. Кстати, такую возможность в оформлении документов уже дает бот "Госключ" в Мах", - рассказал заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Более 500 университетов страны уже подключились к "Чатам ВузОнлайн". Их аудитория превышает 300 тыс. пользователей. Около 200 институтов внедрили "Цифровой студенческий". Вскоре в рамках проекта "Цифровой вуз" Мах объединит все образовательные сервисы: расписание, цифровой ID студента, групповые чаты, новости и проекты в сфере образования.

"Я педагог в сфере среднего профессионального образования. Студенты СПО более активно переходят на учебную платформу "Сферум", которая уже появилась в Мах. Удобно общаться с преподавателями: видны их профили, им легко написать. Когда в мессенджере соберут все образовательные сервисы, ориентироваться студентам будет особенно комфортно", - поделилась куратор Студсовета Тюменской области Дина Мокринская.

Также в мессенджере уже работает бот "Моя школа".