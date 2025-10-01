В Тюмени назвали самые востребованные специальности для зоны СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Операторы беспилотных летательных аппаратов, инженеры, водители, саперы, строители и слесари - самые востребованные сегодня специальности в зоне СВО. Об этом рассказал старший инструктор пункта отбора на службу по контракту Тюмени Михаил Бушуев журналистам региональных СМИ во время брифинга 23 октября.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если у кандидата есть профессия и опыт работы, то мы на этом акцентируем внимание. Контракт могут заключить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет", - уточнил старший инструктор.

Он отметил, что женщин также ждут на службу по контракту. Они могут работать фельдшерами. Образование должно быть минимум средним профессиональным, возраст - от 18 до 45 лет.

Вместе с тем, по словам Михаила Бушуева, контракт может подписать и тот кандидат, который ранее не служил в армии.

"В каждой части проходит обучение от одного до трех месяцев. Это тактическая медицина, ведение боя и боевое слаживание. У нас не только по комплектованию можно поступить на военную службу, но и также по отношению. В ту часть, где бы он хотел служить, должен выдать отношение командир. Мы его прикладываем к личному делу, и заявитель уже едет в часть", - дополнил представитель пункта по отбору.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее он сообщил, что после увеличения размера региональной части выплаты для военнослужащих по контракту до 3 млн рублей, а вместе с федеральными - до 400 тыс. рублей, приток кандидатов на контрактную службу в Тюменской области вырос. Заявления подают не только жители региона, но и других субъектов РФ. Контрактники могут пользоваться набором социальных льгот и гарантий.

Подробная информация об условиях службы и мерах поддержки по тел. 8 (3452) 79-19-05, адрес пункта отбора в Тюмени: ул. Республики, 2/1, сайт службапоконтракту72.рф.

Отметим, получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Оксана Корнеенкова