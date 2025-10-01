  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени назвали самые востребованные специальности для зоны СВО

Общество, 14:26 23 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Операторы беспилотных летательных аппаратов, инженеры, водители, саперы, строители и слесари - самые востребованные сегодня специальности в зоне СВО. Об этом рассказал старший инструктор пункта отбора на службу по контракту Тюмени Михаил Бушуев журналистам региональных СМИ во время брифинга 23 октября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если у кандидата есть профессия и опыт работы, то мы на этом акцентируем внимание. Контракт могут заключить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет", - уточнил старший инструктор.

Он отметил, что женщин также ждут на службу по контракту. Они могут работать фельдшерами. Образование должно быть минимум средним профессиональным, возраст - от 18 до 45 лет.

Вместе с тем, по словам Михаила Бушуева, контракт может подписать и тот кандидат, который ранее не служил в армии.

"В каждой части проходит обучение от одного до трех месяцев. Это тактическая медицина, ведение боя и боевое слаживание. У нас не только по комплектованию можно поступить на военную службу, но и также по отношению. В ту часть, где бы он хотел служить, должен выдать отношение командир. Мы его прикладываем к личному делу, и заявитель уже едет в часть", - дополнил представитель пункта по отбору.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее он сообщил, что после увеличения размера региональной части выплаты для военнослужащих по контракту до 3 млн рублей, а вместе с федеральными - до 400 тыс. рублей, приток кандидатов на контрактную службу в Тюменской области вырос. Заявления подают не только жители региона, но и других субъектов РФ. Контрактники могут пользоваться набором социальных льгот и гарантий.

Подробная информация об условиях службы и мерах поддержки по тел. 8 (3452) 79-19-05, адрес пункта отбора в Тюмени: ул. Республики, 2/1, сайт службапоконтракту72.рф.

Отметим, получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# военкомат , профессионалы , СВО , служба по контракту

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 23.10.2025Тюменские школьники освоили важнейшие навыки тактической медицины
15:21 23.10.2025В Тюменской области открыли отделение "Державы" в Вагае
15:10 23.10.2025В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер
14:59 23.10.2025В тюменской школе № 48 открыли муралы героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора