ТАРКИ подписало соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией на форуме "Инфотех"

Соглашение о сотрудничестве заключило Тюменское агентство креативных индустрий с компанией "Тюмень-Софт" на форуме "Инфотех" в Тюмени 23 октября. По документу в центральной части областного центра будет установлен арт-объект "Сеть".

Как отметили в ТАРКИ, произведение современного искусства ранее выставлялось на IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена в музее-заповеднике "Царицыно".

Стороны соглашения о сотрудничества рассчитывают, что скульптурная экспозиция станет подарком для жителей и гостей города, напоминанием о важности знаний, коммуникаций и цифровых технологий в современном мире.

Напомним, что выставку-форум может бесплатно посетить любой желающий.

